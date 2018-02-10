Прагматичные мюнхенцы: "Бавария" обыгрывает "Шальке" на "Альянц-Арене"
Субботняя программа 22-го тура немецкой Бундеслиги завершалась в Мюнхене, где на стадионе "Альянц-Арена" встретились "Бавария" и "Шальке". Гельзенкирхенцы вполне неплохо выглядят в текущем сезоне, поэтому шансы создать интригу в матче у них определенно были. Подопечные Хайнкеса к отчетному поединку подходили с серий из восьми подряд побед в чемпионате, что в полной мере оправдывало их статус фаворита встречи.
"Шальке", на удивление местной публике, начал первым номером и уже на 2-й минуте мог выйти вперед, но с ударом Калиджури из пределов штрафной Ульрайх справился, а добивание Эмболо пришлось мимо ворот. А первая же опасная атака хозяев завершилась голом: Алаба отпасовал в центр под удар Мюллеру, выстрел Томаса метров с 25-ти отразил Фэрманн, а на добивание Левандовски закатил сферу в ворота – 1:0.
Гости не побежали отыгрываться сломя голову, а продолжили акцентированные атаки на ворота мюнхенцев, в которых они старались сыграть наверняка. И на исходе получаса встречи "кобальтовые" заслуженно сравняли счет: после прострела Эмболо с мячом на противоположном фланге встретился Горетцка, а последовавшую передачу Леона в штрафную замкнул Ди Санто – 1:1.
Однако еще до перерыва "Бавария" сумела вновь выйти вперед: Роббен привычно продвинулся к штрафной по правому флангу и проникающей передачей вывел к воротам Мюллера, который с очень острого угла покатил в ближний угол – 2:1.
Через 5 минут после перерыва футболисты "Шальке" провели неплохую атаку, в концовке которой они претендовали на пенальти после фола Ульрайха и падения Бургшталлера, но рефери принял другое решение. Баварцы ответили дальним ударом Алабы, которого подвела точность.
Хозяева не были сверхактивны в атаке, пытаясь, в основном, подержать мяч и растянуть оборону соперника. Гельзенкирхенцы также редко проявляли активность, сознательно отдали они инициативу мюнхенцам, дабы, привычно, играть вторым номером. Опасных моментов практически не было, стоит отметить лишь дальний удар Эмболо, который в правом углу потащил Ульрайх.
Стало складываться впечатление, что футболисты "Шальке" берегут силы перед финальным штурмом, что понимали мюнхенцы, пытаясь забить третий гол. За 5 минут до конца основного времени вышедший на замену Мартинес едва не решил исход поединка, но после его дальнего удара мяч, с рикошетом от Хамеса, пролетел рядом со штангой.
Все-таки сообразить навал на ворота "Баварии" гости так и не смогли, и встреча завершилась логичной победой хозяев, которая стала для мюнхенцев уже 9-й к ряду в рамках Бундеслиги.
"Бавария" – "Шальке" – 2:1
Голы: Левандовски, 6 – 1:0, Ди Санто, 29 – 1:1, Мюллер, 36 – 2:1
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 71), Алаба, Видаль, Мюллер, Хамес (Мартинес, 81), Рибери (Коман, 77), Роббен, Левандовски.
"Шальке": Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Горетцка, Шопф, Майер (Очипка, 59), Калиджури, Ди Санто (Коноплянка, 77), Эмболо, Бургшталлер (Харит, 65).
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|38
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|5
|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|11
|Герта
|22
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|22
|20
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13