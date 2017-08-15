Прагматичный "Ливерпуль": мерсисайдцы берут верх над "Хоффенхаймом"

На очереди последний рубеж перед жеребьевкой группового раунда Лиги чемпионов. Из всех пар стадии плей-офф отборочного цикла, пожалуй, "Хоффенхайм" и "Ливерпуль" – самая тяжеловесная и интересная. Ну а как иначе, ведь клубы представляют такие мощные и признанные чемпионаты, как Бундеслига и Премьер-Лига. В прошлом сезоне ребята из небольшой деревушки навели немало шороху под проводом своего юного тренера Юлиана Нагельсманна, о котором уже сейчас сочиняются легенды. Юрген Клопп в своем первом полноценном сезоне сумел вернуть мерсисайдцев в турнир номер один и это тоже заслуживает уважения, учитывая то, какие монстры остались позади.

Немецкий наставник ливерпульцев выставил тот же стартовый состав, что и трудился в субботнем поединке с "Уотфордом". Для немецкого клуба, по сути, это первый серьезный официальный матч в наступившем сезоне. Конечно, "сине-белые" уже провели встречу в рамках Кубка Германии, переиграв скромный "Рот-Вайсс", но там, в основном, делали погоду футболисты из ближнего резерва.

Встреча началась в довольно невысоком темпе, соперники некоторое время приглядывались друг к другу. А уже на 12-й минуте "Хоффенхйам" имел великолепную возможность открыть счет. В пределах штрафной площади Серж Гнабри грамотно уткнулся в Ловрена и рухнул на газон. Арбитр после непродолжительной паузы все же решился указать на "точку". Стандарт взялся исполнять Крамарич и сделал это бездарно – для Миньоле не составило особых трудностей отразить выстрел хорвата. Уже в следующем своем выпаде "Ливерпуль" должен был наказывать хозяев, но Салаху не хватило хладнокровия в завершающей фазе атаки.

В оставшееся время первого тайма команды действовали с переменным успехом, но на перерыв с минимальным перевесом ушли гости. На 35-й минуте Садио Мане заработал перспективный штрафной, к которому подпустили юного Трента Александер-Арнольда и 18-летний правый защитник англичан удивил и своих и чужих, отправив снаряд через стенку впритирку со штангой ворот Бауманна. Под занавес первой половины встречи немцы имели стопроцентный момент, но Вагнера серьезно подвела точность, а Нагельсманн от злости отыгрался на бутылке с водой, швирнув ее в сторону трибун.

Второй тайм начался с опасности у ворот "Хоффенхайма". После флангового прострела от Мане уже наверняка подставлял ногу Фирмино, но вратарь хозяев сыграл безупречно, вовремя сократив дистанцию и отразив удар бразильца. "Ливерпуль" умышленно отдал мяч сопернику во владение, а сам сосредоточился на игре вторым номером. Подобная тактика принесла плоды мерсисайдцам на 74-й минуте. В одной из контратак мяч после навесной передачи Милнера с поправкой на незначительный рикошет залетел точно в дальний угол.

Подопечные Нагельсманна старательно пытались побаловать своих болельщиков хотя бы одним забитым голом, и это им удалось уже под занавес поединка. Упустили ливерпульцы Марка Ута, а тот быстро сориентировался в эпизоде и без проблем отправил "кожаного" в дальний угол.

Таким образом, "Ливерпуль" в несвойственном для себя прагматичном стиле добывается важной победы на выезде против "Хоффенхайма", чем упрощает себе жизнь в ответном матче через неделю на "Энфилде".

"Хоффенхайм" – "Ливерпуль" – 1:2

Голы: Александер-Арнольд, 35 – 0:1, Милнер, 74 - 0:2, Ут, 87 – 1:2

"Хоффенхайм": Бауманн, Бичакчич (Нордтвейт, 52), Фогт, Хюбнер, Кадержабек, Рупп (Амири, 53), Демирбай, Цубер, Крамарич, Гнабри (Ут, 70), Вагнер

"Ливерпуль": Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Ловрен, Морено, Джан, Хендерсон (Милнер, 63), Вейналдум, Салах, Мане (Груйич, 89), Фирмино (Соланке, 84)

На 12-й минуте Крамарич не реализовал пенальти (вратарь)

Богдан Архипенко

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