Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"

"Барса" перед матчем против "Атлетико" отставала от "Реала" на два очка, причем мадридцы свой поединок должны провести в четверг. Допускать осечку каталонцы не имели права, но и набирать очки было трудно – СМИ после ничьей с "Сельтой" (которая вчера влетела "Мальорке" 1:5) смаковали эпизоды открытого игнорирования Сетьена со стороны Месси, да и сам Кике мог быть уволен в случае поражения от "матрасников". Возможно, именно поэтому место в старте получил Рики Пуч. Несмотря на все трудности, "блаугранас" активно начали встречу, уже на 2-й минуте проверив на бдительность Облака – это Суарес получил пас от Пуча и пробил в касание в руки голкиперу. "Атлетико" огрызнулся на 6-й минуте подачей со штрафного, которую едва не закрыли Коста и Льоренте. Еще через две минуты Ракитич обокрал Партея и нанес мощный удар метров с 22-х – Облак парировал. Мадридцы огрызались контратаками, "Барса" также активно шла вперед, и, наконец, на 12-й минуте заработала стандарт на правом фланге. Коста выбил подачу с него на угловой, а навес с углового неожиданно переправил в собственные ворота – форвард "замкнул" подачу задней частью ноги, находясь спиной к воротам. 1:0!



Счастье "Барселоны" продолжалось недолго. Уже на 15-й минуте Карраско в полном одиночестве прорвался по левому флангу на край штрафной, убрал Видаля и получил ногой в колено. Арбитр назначил пенальти, Коста пробил в правый угол – тер Штеген парировал! Однако, в эпизод вмешался VAR, который заметил выход Марка-Андре из ворот до удара. Пенальти пришлось перебивать – на этот раз стрелял Сауль. 1:1. Вернуть преимущество в счете на 22-й минуте мог Месси, который вошел в штрафную и красиво закрутил мяч в дальнюю девятку – аргентинцу до гола не хватило считанных сантиметров. Фактически, это был момент единственный момент в последующие 20 минут. В дальнейшем "Атлетико" прочно закрылся и время от времени вылетал в контратаки без завершения, а "Барса" кружилась на чужой трети поля, иногда пробивая в защитников или куда-то в сторону от ворот. Только на 43-й минуте тишину нарушил Месси, который выстрелил со штрафного под перекладину – мяч немного срикошетил и ушел в противоход Облаку, но тот в последний момент успел парировать. Первый тайм завершился вничью, а уже через две минуты после начала второго "Барса" получила право на пенальти за опрометчивый фол Фелипе против Семеду. Месси решил выполнить "паненку" – 2:1!



Впрочем, дожать мадридцев не удалось; в следующие 10 минут на поле вообще ничего не произошло, кроме удара головой в исполнении Косты мимо ворот. После 60-й минуты все уже ждали замены, ведь игра окончательно остановилась – и тут Феррейра Карраско неожиданно ворвался на левый край штрафной и упал. Арбитр назначил пенальти будто бы за фол со стороны Семеду, хотя на повторах его не заметно. Сауль с "отметки" пробил в правый угол – тер Штеген был близок к сейву, но мяч прошил его руки. 2:2! В следующие 20 минут команды обменялись двумя неострыми ударами со средней дистанции, большую часть времени занимаясь позиционной борьбой и загрузкой мяча в штрафную без особого эффекта. Был также противоречивый эпизод на 68-й минуте, когда при борьбе за подачу с углового Фелипе явно насел на Пике, но арбитр не назначил пенальти. Вот, в принципе, и все интересные события в середине второго тайма. Даже замен было немного – Сетьен снял Ракитича и выпустил Роберто, а Симеоне сменил Косту на Морату и Льоренте на Фелиша. В эндшпиле встречи Сетьен пошел ва-банк, сняв Бускетса и бросив в бой Фати, а в компенсированное время выпустил и Гризманна. За это время "Барселона" создала ровно ноль моментов – ну, не считать же моментом очень неточный удар Бускетса головой на 82-й минуте и неудачную попытку замыкания подачи в исполнении Фати на 87-й. "Атлетико" также мало что создавал, но все равно выглядел острее: на 90-й Партей из-за пределов штрафной неплохо пробил мимо правой штанги, а на 90+3-й Лемар выскочил один на один с тер Штегеном, но неудачно обработал мяч. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью 2:2. "Барселона" не смогла догнать "Реал", оставшись на второй позиции с отставанием от "сливочных" в одно очко.

Сетьен наруководился!

Каким бы крутым ни был Симеоне, против "Барселоны" его команда всегда выглядела слабо – с 22 предыдущих матчей "Атлетико" выиграл только два раза и еще восемь раз расписал ничью. Сейчас каталонцам никак нельзя было терять очки, но они подарили их Мадриду. Это было заслуженно и логично. В общем, поединок напоминал тот же матч против "Атлетика" в позапрошлом туре – баски также закрылись и контратаковали, пока были силы, держа ничью до 71-й минуты и допуская мало моментов у своих ворот. Дожать гостей удалось благодаря классу и повышению темпа – "Атлетик" банально не выдержал, отказавшись от контригры и прижавшись к собственным воротам. И даже "Барселоне" принес победу случайный рикошет. У мадридцев же хватало и сил, и класса, чтобы прессинговать и контратаковать до конца, да и ошибались защитники куда реже. С более мощным соперником "Барселоне" не удалось организовать нашествие. Конечно, надо признать – арбитр откровенно подарил "Атлетико" по крайней мере один гол с пенальти, однако здесь есть несколько "но". Во-первых: оба эпизода стали следствием идентичных прорывов Феррейры Карраско по флангу в штрафную – и это не было результатом высокой линии обороны или контратаки. Янник просто получал мяч и "делал" соперников на рывке. В частности, перед первым пенальти он поставил корпус Пике и оторвался от Видаля, а перед вторым легко отклеился от всех, получив пас между Пике и Семеду. Во-вторых, тер Штеген знал, что в европейском футболе сейчас очень часто заставляют перебивать пенальти за выход из линии. Да, все вратари выходят из нее, и да – правило иногда применяется очень по-глупому – но Марк-Андре сам подставился. В условиях, когда твоя команда точно уверена, что судьи будут искать малейший повод для того, чтобы помочь Реалу (а та часть Испании, что поддерживает "Барселону" в этом абсолютно уверенна), такое поведение становится нелогичным.



В конце концов, давайте посчитаем количество моментов "Барселоны" после второго пропущенного мяча? А здесь нечего считать. "Барселона" не создала ни одного момента еще после своего пенальти. Ну, разве что Видаль классно врывался на линию вратарской для удара головой на 74-й минуте, но удар оказался крайне неточным – 0,52 xG насчитали чисто за позицию. До этого эпизода у каталонцев можно вспомнить только удар Месси мимо дальней девятки с игры и под перекладину со штрафного. Все! Ни один другой момент не претендовал на статус голевого. Позиционные атаки "Барселоны" развивались страшно медленно. Даже обыгрыш одного двух-игроков и продвижение сквозь линии метров на 20 не давали "блаугранас" никакого преимущества – "Атлетико" успевал перекрывать все. Показательна статистика проникающих передач у подопечных Сетьена – их было всего четыре. И это при 72% владения мячом, двукратному преимуществу по интенсивности прессинга и 21 успешному обыгрышу на дриблинге.



"Барселона" могла выиграть матч с Атлетико, могла проиграть, но важен другой факт – "Барселона" не меняется. В поединке против мадридцев мы увидели то же самое, что и с "Атлетиком", однако у подопечных Симеоне нашлось больше сил и класса. "Барселона" слабо продвигает мяч, полагается в этом только на Месси и не знает, как раскрыть массивный блок в центральной зоне. Что уж и говорить, если Сауль сделал 9 отборов – это немного неадекватная цифра для центра поля. У "Реала" также периодически возникают проблемы с созданием моментов, но у "сливочных" ощущается хорошо продуманная система продвижения атак, прослеживается универсализация позиций для всех футболистов и дисциплинированное движение во всех фазах игры – у "Барселоны" же традиционно на два исполнителя меньше при обороне, а переставлять их в атаке нет смысла, ведь две главные звезды не будут играть так, как им не хочется. Таким образом, можно констатировать: Кике Сетьен не только не переступил через проблемы эпохи Вальверде, но даже обострил их – "Барселона" стала еще более прогнозируемой, но в ней меньше прагматизма и надежности при обороне. При этом заметно отсутствие дисциплины как на поле, так и вне его – и это при отставании от "Реала" в одно очко и высокой вероятности осечки конкурента в следующих пяти турах (а там довольно непростые соперники). Сетьен не справился, но все знали, что именно так и будет. Не может тренер, который ничего не выиграл за всю жизнь, заставить звезд уважать себя в трудный момент, да еще и при том, что он пришел после тренера, который прививал своим подопечным совершенно иную философию футбола. Здесь нужно либо ждать, постепенно очищая состав от "барселоновских сердец" по типу Месси либо Бускетса, отдавая предпочтения таким парням как Фати или Пуч, или же менять Сетьена и ставить тренера, от которого будет за милю нести авторитетом.