Пранделли готов возглавить сборную Италии

Наставник "Аль-Насра" Чезаре Пранделли выразил готовность поработать в сборной Италии.

"Нельзя просто так отказаться, если вас пригласили возглавить сборную Италии. Я бы ответил тысячу раз "да", если бы мне поступило такое предложение.

Вентура? Я немного сочувствую ему. Я хотел позвонить ему после игры со Швецией, но у меня не хватило смелости. Прежде всего я бы посоветовал ему ни о чем не жалеть, он был во всем прав. Виноват в провале не Вентура, а сама система итальянского футбола, которая перестала функционировать" - приводит слова Пранделли Football Italia.

Напомним, что Пранделли работал в сборной с 2010 по 2014 год.

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