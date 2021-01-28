Пранделли: "Посмотрим, какие качества Кокорин сможет дать "Фиорентине"

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли порассуждал о новичке своей команды Александре Кокорине.

"Сейчас мы работаем в одной системе, но я гибкий тренер. Посмотрим, какие качества Саша сможет дать команде", - цитирует Пранделли официальный твиттер "фиалок".

"Фиорентина" приобрела Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.

Дебют россиянина откладывается из-за отсутствия рабочей визы. Вероятно, он сыграет 5 февраля с миланским "Интером".

Не пропустите: Кокорин высказался о влиянии тюремного заключения на карьеру. | http://soccernews.ru