Пранделли: Президент "Фиорентины" очень зол из-за результатов"

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Пранделли: Президент "Фиорентины" очень зол из-за результатов"Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли рассказал как руководство клуба относится к неудачным результатам в текущем сезоне.

"Президент клуба очень зол, и это правильно. Он верит в этот проект, в эту "Фиорентину". Он ожидает от команды большего, и мне, как тренеру, необходимо усерднее трудиться. Президент зол, поскольку имеет большие планы на клуб. Нам всем нужно найти выход из сложившейся ситуации. Мы имеем в составе настоящих профессионалов, они хорошо работают, но нам нужен результат, — приводит слова Пранделли пресс-служба "Фиорентины".

Напомним, "фиалки" занимают 14 строчку в турнирной таблице текущего сезона Серии А. Клуб набрал 25 очков в 24 матчах. 

Следующая игра пройдет завтра, 3 марта, во Флоренции против "Ромы". Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.

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