Пранделли призвал снизить ожидания от Кокорина

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Пранделли призвал снизить ожидания от Кокорина

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли считает, что от форварда Александра Кокорина слишком многого ждут.

"Ожидания от него должны быть снижены. Ему ещё предстоит максимально хорошо вписаться в итальянский футбол", - цитирует Пранделли официальный сайт "фиалок".

Январский трансфер 29-летнего Кокорина обошёлся "Фиорентине" в 4,5 миллиона евро. После перехода нападающий принял участие в трёх матчах.

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