Пранделли сравнил Кокорина с Платини

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Пранделли сравнил Кокорина с Платини
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли поделился мнением об адаптации в команде российского нападающего Александра Кокорина.

"Александру необходимо время для адаптации. Он обладает всеми необходимыми техническими качествами, но его не нужно тропить. Платини понадобилось шесть месяцев, чтобы понять, как играть в Серии А", - приводит слова Пранделли официальный сайт клуба.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за итальянский клуб два матча и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Пранделли высказался об игре Кокорина за "Фиорентину". | http://soccernews.ru
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