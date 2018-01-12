Прат летом перейдет в "Ювентус" за 25 миллионов евро

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Прат летом перейдет в "Ювентус" за 25 миллионов евро

"Ювентус" согласовал трансфер бельгийского полузащитника "Сампдории" Денниса Прата, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, переход состоится ближайшим летом. "Юве" опередил в борьбе за игрока "Интер" и заплатит за него полную сумму отступных, которая составляет 25 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Прат провел за "Сампдорию" 21 матч и и отдал 4 результативные передачи.

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