Пратто перешел в "Ривер Плейт" и стал самым дорогим приобретением в истории клуба

Нападающий "Сан-Паулу" Лукас Пратто стал игроком "Ривер Плейт", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 11,5 миллионов евро. Футболист стал самым дорогим приобретением в истории клуба и подписал с ним контракт до января 2022 года.

29-летний Пратто выступал за "Сан-Паулу" с 2017 года, провел за клуб 48 матчей и забил 14 голов. Ранее играл за "Бока Хуниорс", "Тигре", "Люн", "Унион", "Универсидад Католику", "Дженоа", "Велес Сарсфилд" и "Атлетико Минейро". За сборную Аргентины сыграл 5 матчей и забил 2 гола. Чемпион Чили, чемпион Аргентины, обладатель Суперкубка Аргентины. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4,5 миллиона евро.

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