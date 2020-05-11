Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ

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Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ

Правительство Англии разрешило проводить спортивные мероприятия в стране с 1 июня, передает Sky Sports.

По данным источника, если футбольные матчи возобновятся, то они будут проводится без зрителей. Болельщиков начнут посещать встречи только после того, как будет создана вакцина.

На данный момент в турнирной таблице АПЛ лидирует "Ливерпуль" с 82 баллами.

По последним данным, в Великобритании выявлено 223,060 случаев заражения коронавирусом. 

А еще: АПЛ может возобновиться 12 июня| http://soccernews.ru
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