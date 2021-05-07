Правительство Британии ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию
Фото: твиттер Лиги Чемпионов/Автор неизвестен
Как сообщает The Telegraph, Британское правительство ведет переговоры о переносе финала Лиги Чемпионов в Англию.
Данный ход вызван решением внести Турцию, где изначально было запланировано проведение финального матча, в "красный список" стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.
Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в "красном списке", будет обязан пройти 10-дневный карантин.
Такая мера может помешать подготовке сборной Англии к Евро-2020, так как в составе финалистов ЛЧ, "Манчестер Сити" и "Челси", выступают футболисты английской сборной.
По этой причине британское правительство, футбольная ассоциация Англии и УЕФА ведут переговоры о переносе матча из Стамбула в Бирмингем или Лондон.
Также не пропустите: Назван лучший гол полуфиналов ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Сочи" вырвал победу у "Ротора"
-
Экс-защитник "Атлетико" дал характеристику Неймару
-
Владельцы "МЮ" и "Арсенала" возместят ущерб от Суперлиги из своего кармана
-
Директор "Рубина" опроверг интерес к Мевле
-
Кокорин попал в заявку "Фиорентину" на матч с "Лацио"
-
Газизов высказался о возможной победе Зинченко в ЛЧ
-
Правительство Британии ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию
-
Назван лучший гол полуфиналов ЛЧ
-
Клопп рассказал о шансах "Ливерпуля" попасть в ЛЧ
-
АПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера апреля
-
"Ахмат" дома разобрался с вылетевшим "Тамбовом"
-
28-летний чемпион мира Товен перешёл из "Марселя" в мексиканский клуб
-
"Лион" может перехватить тренера у "Спартака"
-
1
"Барселона" - самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes
-
Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020
-
"Челси" изучает возможность возвращения Салаха
-
"Краснодар" может подписать форварда ЦСКА
-
Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина
-
ЦСКА назвал лучшего игрока команды в апреле
-
Немецкий клуб хочет пригласить Рауля на пост главного тренера
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4