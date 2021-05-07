Правительство Британии ведет переговоры о переносе финала ЛЧ в Англию

Фото: твиттер Лиги Чемпионов/Автор неизвестен

Как сообщает The Telegraph, Британское правительство ведет переговоры о переносе финала Лиги Чемпионов в Англию.

Данный ход вызван решением внести Турцию, где изначально было запланировано проведение финального матча, в "красный список" стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в "красном списке", будет обязан пройти 10-дневный карантин.

Такая мера может помешать подготовке сборной Англии к Евро-2020, так как в составе финалистов ЛЧ, "Манчестер Сити" и "Челси", выступают футболисты английской сборной.

По этой причине британское правительство, футбольная ассоциация Англии и УЕФА ведут переговоры о переносе матча из Стамбула в Бирмингем или Лондон.

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