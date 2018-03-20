Правительство Исландии может бойкотировать ЧМ-2018

Правительство Исландии может бойкотировать Чемпионат Мира 2018 года, об этом заявил министр иностранных дел страны Гудлаугур Тор Тордарсон.

"Конечно, мы обсуждаем это. Этот вопрос касается не только Британии. Нам нужно определиться со своей позицией и обсудить это с союзниками. Пока никакого решения не принято" - сказал Тордарсон.

При этом глава МИД подчеркнул, что возможный бойкот правительства никак не повлияет на участие сборной Исландии в мундиале.

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