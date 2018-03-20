Правительство Исландии может бойкотировать ЧМ-2018
Правительство Исландии может бойкотировать Чемпионат Мира 2018 года, об этом заявил министр иностранных дел страны Гудлаугур Тор Тордарсон.
"Конечно, мы обсуждаем это. Этот вопрос касается не только Британии. Нам нужно определиться со своей позицией и обсудить это с союзниками. Пока никакого решения не принято" - сказал Тордарсон.
При этом глава МИД подчеркнул, что возможный бойкот правительства никак не повлияет на участие сборной Исландии в мундиале.
Не пропустите: Страны Евросоюза не будут бойкотировать ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0