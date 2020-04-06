Правительство Испании поможет "Барселоне" преодолеть финансовый кризис
"Барселона" получит средства от правительства Испании, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, сообщает ESPN.
По сведениям издания, государственная программа позволяет приостановить трудовой контракт без увольнения работника. При этом правительство будет выплачивать сотрудникам 70 процентов от его зарплаты.
Ранее сообщалось, что футболисты "Барселоны" согласились на снижение зарплаты на 70 процентов на период действия карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14