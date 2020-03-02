Правительство Италии отменило очередные матчи Серии А из-за коронавируса

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Правительство Италии отменило очередные матчи Серии А из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает изменять календарь текущего розыгрыша Серии А.

Согласно решению правительства Италии, отменены все матчи в таких регионах, как Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья.

Из игр Кальчо это коснётся следующих пар: "Аталанта" - "Лацио", "Болонья" - "Ювентус", "Интер" - "Сассуоло" и "Верона" - "Наполи".

Новые даты проведения матчей пока неизвестны, поскольку в графике команд уже нет окон.

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Команда М О
1 Лацио Лацио 26 62
2 Ювентус Ювентус 25 60
3 Интер Милан Интер Милан 24 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 25 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 24 35
9 Парма Парма 24 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 25 32
12 Сассуоло Сассуоло 24 29
13 Фиорентина Фиорентина 25 29
14 Удинезе Удинезе 25 27
15 Торино Торино 25 27
16 Лечче Лечче 26 25
17 Сампдория Сампдория 24 23
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