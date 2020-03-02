Правительство Италии отменило очередные матчи Серии А из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса продолжает изменять календарь текущего розыгрыша Серии А.

Согласно решению правительства Италии, отменены все матчи в таких регионах, как Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья.

Из игр Кальчо это коснётся следующих пар: "Аталанта" - "Лацио", "Болонья" - "Ювентус", "Интер" - "Сассуоло" и "Верона" - "Наполи".

Новые даты проведения матчей пока неизвестны, поскольку в графике команд уже нет окон.

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