Правительство РФ одобрило законопроект о борьбе с договорными матчами

Правительство России одобрило законопроект, который направлен на борьбу с договорными матчами и коррупцией в спорте.

Ранее сегодня правительством были одобрены изменения в Федеральном законе о спорте, законопроект внесен в Государственную Думу в установленном порядке.

Изменения направлены на совершенствование законодательного регулирования в области противодействия противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований.

Разработкой законопроекта занималось Министерство спорта РФ в соответствии с планом по реализации мер, которые необходимы для обеспечения готовности России к выполнению обязательств государства - участника Конвенции совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

В соответствии с законопроектом в законе о спорте предусматривается закрепление понятий "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация".

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