Правительство России потратит 3,5 миллиарда рублей на подготовку к Евро-2020

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Правительство России потратит 3,5 миллиарда рублей на подготовку к Евро-2020

Стало известно, сколько денег потратят российские власти на подготовку к Евро-2020.

Напомним, что четыре матча континентального первенства пройдут в Санкт-Петербурге. Речь идёт о трёх играх группового этапа и одном четвертьфинале.

Как сообщает Портал правовой информации Правительства РФ, утверждена программа подготовки к турниру, стоимость которой составит 3,54 миллиарда рублей.

Ответственным координатором программы назначено Министерство спорта России.

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