Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко

1 Теги виталий мутко

Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко
Правительство Российской Федерации в полном составе подало в отставку, сообщают "РИА Новости".

Новость об отставке президенту России Владимиру Путину сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вместе с другими чиновниками состав правительства России покинули министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству Виталий Мутко, который долгое время был министром спорта, а также президентом Российского футбольного союза.

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