Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко
Правительство Российской Федерации в полном составе подало в отставку, сообщают "РИА Новости".
Новость об отставке президенту России Владимиру Путину сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Вместе с другими чиновниками состав правительства России покинули министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству Виталий Мутко, который долгое время был министром спорта, а также президентом Российского футбольного союза.
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|Команда
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|Зенит Санкт-Петербург
|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
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|19
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
|19
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|6
|Арсенал Тула
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|25
|7
|Уфа
|19
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|8
|Динамо Москва
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
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|Рубин
|19
|19
|14
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|18
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|Крылья Советов
|19
|18
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|Сочи
|18
|15