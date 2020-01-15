Правительство России ушло в отставку. Среди них министр спорта и Мутко



Правительство Российской Федерации в полном составе подало в отставку, сообщают "РИА Новости".

Новость об отставке президенту России Владимиру Путину сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Вместе с другими чиновниками состав правительства России покинули министр спорта Павел Колобков, вице-премьер по спорту Ольга Голодец и вице-премьер по строительству Виталий Мутко, который долгое время был министром спорта, а также президентом Российского футбольного союза.

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