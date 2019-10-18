Правительство России выделило сотни миллионов рублей на подготовку к Евро-2020

Правительство России опубликовало распоряжение, согласно которому на подготовку к проведению матчей Евро-2020 выделены дополнительные средства из федерального бюджета.

Из документа следует, что Министерство спорта РФ получит на эти нужды немногим более 285 миллионов рублей.

Напомним, что в России состоятся четыре матча континентального первенства - три встречи группового этапа и один четвертьфинал. Все игры примет Санкт-Петербург.

Всего же Евро-2020 пройдёт в 12 странах в период с 12 июня по 12 июля.

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