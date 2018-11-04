Правительство Великобритании отреагировало на возможное создание Суперлиги

Ряд европейских клубов выступили за создание Суперлиги.

Как сообщает The Telegraph, британское правительство отрицательно относится к этой идее, так как по их мнению, это навредит культуре национального спорта.

Напомним, что в список клубов "основателей" входят "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Ранее сообщалось, что Суперлига будет создана к 2021 году.

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