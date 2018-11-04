Правительство Великобритании отреагировало на возможное создание Суперлиги

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Правительство Великобритании отреагировало на возможное создание Суперлиги

Ряд европейских клубов выступили за создание Суперлиги.

Как сообщает The Telegraph, британское правительство отрицательно относится к этой идее, так как по их мнению, это навредит культуре национального спорта.

Напомним, что в список клубов "основателей" входят "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Ранее сообщалось, что Суперлига будет создана к 2021 году.

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Комментарии
shaqiri

Арсенал не топ-клуб.

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Arsenal Fan

За то мешки вроде Сити топ клуб.

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shaqiri

Где последние 4 года МанСити,а где Арсенал.Венгера нужно было уволить 10 лет назад.

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shaqiri

Даже последние 6 лет.

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shaqiri

У Ливерпуля финал ЛЕ,ЛЧ.

shaqiri

Так у Арсенала не получалось ни в ЛЧ,ни в АПЛ.А у МанСити полуфинал ЛЧ и 3 чемпионства.

Gold

не выигрывал чемп*

Gold

Топ клуб оценивается не по 6 годам а по его истории, а она у Арсенала куда более великая чем у Сити.А если исходить из твоих доводов то Ливерпуль который больше 20 лет не игрывал чем и только последние 2-3 сезона играет хорошо тоже не топ.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 11 27
2 Манчестер Сити 10 26
3 Челси 10 24
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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