Правнук Муссолини подписал контракт с "Лацио"

Фото: инстаграм Романо Флориани Муссолини

Романо Флориани Муссолини, правнук известного фашиста Бенито Муссолини, заключил профессиональный контракт с "Лацио".

Известно, что 18-летний правый защитник подписал соглашение на три года.

"Рад, что заключил свой первый профессиональный контракт с "Лацио". Счастлив, что проведу еще три года в этой футболке", - написал Муссолини в инстаграме.

После 28 туров "Лацио" занимает в Серии А седьмое место. Отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка.

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