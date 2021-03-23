Правнук Муссолини подписал контракт с "Лацио"

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Правнук Муссолини подписал контракт с "Лацио"Фото: инстаграм Романо Флориани Муссолини

Романо Флориани Муссолини, правнук известного фашиста Бенито Муссолини, заключил профессиональный контракт с "Лацио".

Известно, что 18-летний правый защитник подписал соглашение на три года.

"Рад, что заключил свой первый профессиональный контракт с "Лацио". Счастлив, что проведу еще три года в этой футболке", - написал Муссолини в инстаграме.

После 28 туров "Лацио" занимает в Серии А седьмое место. Отставание от зоны еврокубков составляет 4 очка.

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