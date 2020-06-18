Право первого удара по мячу в матче "Крылья Советов" - "Ахмат" предоставят главврачу самарской больницы

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Право первого удара по мячу в матче "Крылья Советов" - "Ахмат" предоставят главврачу самарской больницы

Главный врач ЧМ-2018 в Самаре, главный врач Самарской областной клинической больницы Армен Бенян получил право первого удара по мячу в игре между "Крыльями Советов" и "Ахматом".

Также сообщается, что на игре будут присутствовать 300 медицинских работников самарских больниц, которые работали с людьми, заболевшими коронавирусом. Кроме того, на 20й минуте матча запланирована пауза, во время которой все присутствующие на стадионе аплодисментами поблагодарят врачей за их работу.

Напомним, что все игры 23-го тура РПЛ будут посвящены благодарности врачам. На форме игроков "Крыльев Советов" будет надпись "Спасибо врачам".

Игра между "Крыльями" и "Ахматом" запланирована на 19 июня.

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