Правозащитная организация FARE отреагировала на коллаж Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита"

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Правозащитная организация FARE отреагировала на коллаж Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита"

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) дала комментарий по поводу поста в инстаграме нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы.

Напомним, что 31-летний футболист опубликовал коллаж, на одной части которого он и Ярослав Ракицкий стоят в компании трёх темнокожих партнёров по команде - Малкома, Вильмаса Барриоса и Дугласа Сантоса, а на другой - кадр из советского мультфильма про обезьян.

"Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда нужно быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, так как в футбольном контексте подобные сравнения несут определённую нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями", - считают в FARE.

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