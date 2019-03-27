Правозащитники недовольны наказанием Погребняка за расистские высказывания

Координатор программ FARE ("Футбол против расизма") в России Павел Клименко дал оценку наказанию форварда "Урала" Павла Погребняка за высказывания в адрес темнокожих игроков в составе национальной сборной.

Напомним, что Комитет по этике РФС условно дисквалифицировал нападающего до конца сезона, а также оштрафовал его на 250 тысяч рублей.

"Комитет по этике имел право вынести более суровое наказание, но мы надеемся, что данная санкция послужит серьёзным сигналом о том, что дискриминация недопустима в футболе. Слова футболистов на высшем уровне имеют влияние на всех участников игры, особенно на молодое поколение, потому они должны выступать моделями для подражания, продвигая ценности футбола. Также нельзя не отметить прогресс и работу офиса по противодействию дискриминации РФС, которые оперативно реагируют на подобные случаи, что является одним из положительных примеров наследия Чемпионата Мира", - сказал Клименко.

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