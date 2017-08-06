Праздник футбола на "Уэмбли": "Арсенал" и "Челси" сойдутся в битве за Суперкубок

"Арсенал" – "Челси"

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Начало матча: 16:00

Арбитр: Роберт Мэдли

Командам, которые своим очным противостоянием на "Уэмбли" завершали прошлый сезон предстоит открыть и новую кампанию 2017/2018 со спора за Суперкубок Англии на все той же 90-тысячной главной арене страны. Тогда, в конце мая "Арсенал" переиграл чемпиона "Челси", прибрав к рукам старейший кубок Европы, таким образом, лишив Антонио Конте возможности оформить золотой дубль. В общем, традиционный предсезонный трофей – это абсолютно "канонирская" история. Подопечные Арсена Венгера в последних трех розыгрышах дважды триумфовали. В 2014 представители Северного Лондона разгромили "Манчестер Сити", а в 2015 победили "Челси" Жозе Моуринью.

При подготовке к сезону "Челси" обошелся всего тремя контрольными матчами, в первом из которых одолел этот таки "Арсенал", а двух других, проходивших в рамках Международного кубка чемпионов "синие" по очереди уступили "Баварии" и "Интеру". "Канониры" в отличии от соседей провели полноценную предсезонную подготовку из шести встреч. В целом, "пушкари" проявили себя неплохо с точки зрения результатов. Вот только их болельщиков не может не настораживать поражение "Севилье" в крайнем поединке летней межсезонной спарринг сессии.

В сезон команды входят с определенными приобретениями и потерями. "Арсенал" за рекордные деньги выдернул Александра Ляказетта с "Лиона" и прикупил из "Шальке" боснийского защитника Сеада Колашинаца. Антонио Конте недоволен трансферной политикой "Челси", но, тем не менее, в Лондон за большие деньги уже приехали Антонио Рюдигер из "Ромы", Тьемуэ Бакайоко из "Монако", а также самый дорогой в истории Премьер-Лиги испанец Альваро Мората, сменивший сливочную футболку "Реала" на синюю "Челси". Из тех, кто ушел важно выделить Неманью Матича, которого Роман Абрамович осмелился продать одному из главных конкурентов по внутреннему чемпионату "Манчестер Юнайтед".

Перед Суперкубком у обеих команд есть определенные проблемы с травмированными игроками. Точно не примут участие в матче Уилшер, Касорла, Коклен и Паулиста. Также под большим вопросом игровые кондиции Алексиса Санчеса. В стане "пенсионеров" Конте не может рассчитывать на новичка Бакайоко и Эдена Азара. Про Диего Косту пока речи не идет, потому как испанский бразилец по-прежнему предпринимает все попытки покинуть клуб.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и "Челси":

"Арсенал" и "Челси" 190 раз сталкивались в очной дуэли. 74 победы на счету "пушкарей" против 62 викторий "пенсионеров". Еще 54 поединка завершились вничью.

"Арсенал" 14 раз праздновал победу в Суперкубке Англии. Больше раз трофей завоевывал только "Ливерпуль" (15) и "Манчестер Юнайтед" (21).

В последний раз в финале Суперкубка "канониры" и "аристократы" встречались два года назад. Тогда единственный гол Окслейда-Чемберлена принес победу команде Арсена Венгера.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Чех, Холдинг, Косиельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Рэмзи, Колашинац, Озил, Уэлбэк, Ляказетт

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Мората

Прогноз на матч "Арсенал" – "Челси":

В последнее время "Арсенал" и "Челси" очень часто выясняют отношения, а от этого все тяжелее предсказать результат того или иного их очного противостояния. Но букмекеры хоть явного фаворита не выделяют, но все же больше верят в победу "аристократов", о чем свидетельствует коэффициент 2.2. Выигрыш "канониров" в среднем оценивается в 3.2.

Богдан Архипенко

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