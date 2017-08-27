Праздник к нам приходит: ЦСКА в день рождение клуба принимает "Ахмат"

ЦСКА – "Ахмат"

Стадион: "ВЭБ-арена"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

В рамках восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА принимает на "ВЭБ-арене" футбольный клуб "Ахмат", которому предстоит противостоять "армейцам" в день рождение московского клуба.

ЦСКА уже трижды на старте сезона терял очки, пропуская при этом непривычно много голов. Однако, у подопечных Виктора Гончаренко были на то свои причины: москвичи играли в квалификационных матчах Лиги Чемпионов, а потому некоторыми играми национального первенства, так или иначе, "армейцы" должны были пожертвовать. В поединках против АЕКа и "Янг Бойз" москвичи сумели набрать неплохую форму, а потому в ближайших матчах чемпионата ЦСКА просто обязан брать максимум очков.

В отличии от чемпионата, в матчах Лиги Чемпионов москвичи не пропустили ни одного гола, что не может не радовать болельщиков клуба. Также в последних играх заметен очевидный прогресс в атакующей линии: Витиньо, Алан Дзагоев и Федор Чалов неплохо взаимодействуют друг с другом, в то время как Александр Головин и Марио Фернандес оказывают им должную поддержку. В поединке с "Ахматом" у ЦСКА будет возможность реализовать свой атакующий потенциал по максимуму.

Что касается сегодняшних гостей, то "Ахмат" идеально стартовал в чемпионате, выиграв три первых поединка, однако в последующих матчах пропустил в сумме аж 12 голов, втоптав себя в некую психологическую яму. Олег Кононов пока так и не нашел идеальное сочетание футболистов на поле, а игра средней линии команды оставляет желать лучшего. Именно поэтому встреча с невероятно сильной полузащитой ЦСКА может закончится для гостей очень и очень печально. Кроме того, "армейцы" будут настроены разгромить оппонента, отпраздновав день рождение своего клуба, однако "Ахмат" этот самый праздник уж точно не против подпортить.

Интересные факты противостояния ЦСКА и "Ахмата":

ЦСКА выиграл три последних встречи против "Ахмата".

"Ахмат" не может забить в ворота ЦСКА уже четыре матча кряду.

В новом сезоне "армейцы" пропускают в среднем больше гола за игру.

"Ахмат" выиграл первые три матча чемпионата, после чего проиграл четыре игры подряд.

Ориентировочные составы на игру:

ЦСКА: Акинфеев – Фернандес, Васин, Березуцкий, Щенников, – Натхо, Вернблум, Дзагоев, Головин, Чалов, – Витиньо.

"Ахмат": Городов, – Плиев, Семенов, Родолфо, Уциев, – Швец, Кен, Грозав, Иванов, – Жаба, Митришев.

Прогноз на матч ЦСКА – "Ахмат":

ЦСКА с каждым матчем выглядит все сильнее и сильнее, в то время как у "Ахмата" наблюдается обратная динамика. Успешно пройденная квалификация ЛЧ, хорошая форма лидеров команды, желание сделать болельщикам подарок в честь дня рождения клуба – все это говорит в пользу победы ЦСКА.

Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.47, на ничью – 3.97, а на "Ахмат" – 7.28.

Не пропустите! Испытывающий трудности на выезде "Спартак" отправляется в гости к домашнему "СКА-Хабаровск" | http://soccernews.ru