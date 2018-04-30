Праздник переносится: дубль Смолова принес "Краснодару" победу над "Локомотивом"
Программа 28-го тура российской Премьер-Лиги завершалась суперматчем в Краснодаре, где местные любимцы принимали столичный "Локомотив". Поединок имел все шансы стать решающим в сезоне, потому как в случае победы "железнодорожники" досрочно бы становились чемпионами. "Быки" же помимо того, что не желали видеть празднование чужой команды в своем доме, так еще и перед собой имели вполне конкретную задачу. Южане продолжают соревноваться за две оставшихся путевки в зону Лиги Чемпионов, но для того, чтобы навязать борьбу "Спартаку", ЦСКА и "Зениту", "горожанам" необходима была только победа.
Что касается стартовых составов, то в целом оба наставника обошлись без каких-то больших сюрпризов. У "Краснодара" удивило разве что отсутствие в старте Жоаозиньо и Павла Мамаева, а Юрий Семин уже не в первый раз вынужден оставлять в запасе одного из лучших игроков "Локо" нынешнего сезона Мануэла Фернандеша с целью поберечь ему здоровье, потому как португалец ранее сломал ребро.
Нерв игры был оголен с первых же секунд встречи. На переполненной арене "Краснодар" царила просто фантастическая атмосфера, но команды начали очень осторожно, а по-другому и не могло быть – на кону стояло слишком много. Практически при первой же возможности, что хозяева, что гости старались бить по воротам, но сильно не хватало точности. После экватора первого тайма "Краснодар" завладел ощутимым преимуществом, в основном "черно-зеленые" атаковали через левый фланг, нагружая Рамиреса. Также чрезвычайно активным был и Смолов, нападающий сборной России старался зацепится за каждый мяч. А в самой концовке Федор просто обязан был открывать счет: форвард неожиданно сам для себя оказался один в один с Гильерме и как будто не поверив, очень плохо пробил в подкате. Впрочем, бразильского кипера тоже стоит отметить, потому как среагировал он великолепно.
В перерыве Юрий Семин зарядил своих подопечных и те с началом второй половины встречи стали играть более агрессивно. Классные моменты были у братьев Миранчуков, но то удар Антона придется в перекладину, то после выстрела Алексея свою команду спас Синицын. Хозяева терпеливо ждали своего шанса и таки дождались. На экваторе второго тайма Антон Миранчук не успел за Петровым и сфолил на нем в собственной штрафной, арбитр без колебаний указал на "точку" – Смолов хладнокровно реализовал пенальти.
Не успели гости толком разыграть мяч с центра поля, как тут же получили второй. Пейчинович допустил чудовищную ошибку, подарив мяч Смолову, который убежал на рандеву с вратарем и со второго раза оформил дубль, таким образом окончательно приговорив "Локо". В оставшееся время подопечные Семина так и не смогли прийти в себя, смирившись с поражением.
Таким образом, "железнодорожники" в третьем матче кряду не могут одержать победу, а это значит, что цель остается прежней – два очка, но только уже в двух оставшихся играх.
"Краснодар" – "Локомотив" – 2:0
Голы: Смолов, 67 (с пенальти) – 1:0, Смолов, 68 – 2:0
"Краснодар": Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Шишкин, Газинский, Перейра (Сулейманов, 68), Классон, Вандерсон (Мамаев, 75), Смолов (Иван, 90+3)
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, Денисов, Тарасов (Фернандеш, 71), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Ари
Богдан Архипенко
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|28
|57
|2
|Спартак Москва
|28
|53
|3
|ЦСКА Москва
|28
|52
|4
|Краснодар
|28
|50
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|28
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|Уфа
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|Арсенал Тула
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