Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

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Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезонеВоскресная программа шестого тура итальянской Серии А открывалась интереснейшим противостоянием в Генуе, где местная "Сампдория" принимала "Милан". Обе команды неплохо стартовали в нынешнем сезоне. "Блучеркьяти" до сих пор не проигрывали, но при этом две последних встречи с "Торино" и "Вероной" свели вничью. "Россонери" однажды оступились, разгромно проиграв в Риме "Лацио",остальные поединки выиграли, что позволят миланцам располагаться на пятой строчке в турнирной таблице.

В стане "Сампы" перед матчем имелись определенные кадровые проблемы и с травмированными, и с дисквалифицированными футболистами, но, благо, в распоряжении Марко Джампаоло хватает игроков, способных достойно заменить основных исполнителей. Винченцо Монтелла ожидаемо на острие атаки сделал ставку на Николу Калинича, оставив на скамейке запасных Андре Силву. Также в резерве остался Хакан Чалханоглу, дабы в случае чего, можно было бы выйти на замену и усилить игру.

Матч начался не в очень высоком темпе, это и неудивительно, ведь время очень раннее, как для футбольного поединка. Уже на третьей минуте главный арбитр встречи указал на "точку", углядев игру рукой Кессье в штрафной площади. Игроки "Милана" стали активно оспаривать решение и после небольшой паузы судья воспользовался возможностью посмотреть видеоповтор, после чего отменил свое решение. Мяч, действительно, попал в прижатый к телу локоть. До экватора первого тайма лучше смотрелись хозяева. "Сампа" наращивала темп, но уже во второй половине преимуществом завладели гости. Хотя самый опасный момент возник как раз у ворот Джанлуилди Доннаруммы. Дуван Сапата технично с острого угла угрожал владениям "россонери", но 18-летний кипер великолепно парировал выстрел колумбийца.

Так же, как и в первом тайме, с началом второй половины встречи "блучеркьяти" снова пошли вперед. На 53-й минуте откровенно повезло "дьяволам", потому как мощный удар низом в дальнюю "шестерку" наносил Квальярелла, прежде оторвавшись от защитников, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги. Спустя 20 минут подопечные Джампаоло добились своего, но посредством грубейшей ошибки центрального защитника "Милана". Кристиан Сапата в безобидной ситуации зачем-то скинул сферу параллельно воротам, где, кроме его соотечественника и однофамильца не оказалось никого и Дувану Сапате ничего не оставалось, кроме как занести "круглого" в пустые ворота.

Винченцо Монтелла предпринял все попытки спасти игру, подряд выпустив и Кутроне, и Чалханоглу, и Борини, но вместо этого под занавес поединка пропустили еще один. Великолепно сработала замена наставника "Сампы". Едва вошедший в игру Рики Альварес первым же касанием нанес бильярдный удар в дальний угол – без шансов для Доннаруммы.

Итак, "Сампдория" добывает свою третью победу в сезоне, в то время, как "Милан" терпит второе фиаско.

"Сампдория" –  "Милан" – 2:0

Голы: Д. Сапата, 72 – 1:0, Р. Альварес, 90+1 – 2:0

"Сампдория":  Пуджони, Берешинськи, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра (Капецци, 90+3), Прат (Р. Альварес, 90+1), Г. Рамирес (Верре, 84), Д. Сапата, Квальярелла

"Милан": Д. Доннарумма, К. Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате (Борини, 82), Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне, 78), Р.Родригес, Сусо (Чалханоглу, 78), Калинич

Богдан Архипенко

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комментарии
Конь

Так вам пидорам и надо.

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Конь

Придётся менять ник, а то какие-то левые кони завелись с пидорскими замашками.

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