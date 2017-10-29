Праздник в Каталонии: "Жирона" наносит поражение "Реалу"

Воскресная программа десятого тура испанской Ла Лиги продолжилась матчем в Каталонии, где в небольшом городке Жирона команда с одноименным названием принимала мадридский "Реал". Перед поединком были определенные опасения по поводу его переноса в связи с политической ситуацией, связанной с провозглашением руководством Каталонии независимости. Но все же матч состоялся и начался в положенное время. Действующий чемпион, как собственно, и хозяева поля был настроен очень серьезно. Ведь "Барселона" и "Валенсия" свои матчи вчера выиграли, а это значит, что "сливочным" ни в коем случае нельзя было терять очки, дабы не отпускать далеко вперед лидеров.

Оба наставника выставили прогнозируемые стартовые составы, с учетом всех потерь. Из основных игроков "галктикос" по причине травмы отсутствовали Кейлор Навас, Дани Карвахаль и Гарет Бэйл. Вместо коста-риканца позицию в рамке ворот занял Кико Касилья, а с обязанностями испанца и валлийца давно успешно справляются Хакими и Иско соответственно.

С первых же минут матча "Реал" взял мяч под свой контроль, что было вполне себе предсказуемо. Тем не менее, жирондинцы отказывались все время сидеть в окопах и могли открывать счет уже на 11-й минуте, когда после прострела в штрафную Маффео снаряд угодил в стойку. Но хозяевам не удалось реализовать свой момент, за что мгновенно были наказаны. Образцовая контратака вышла у мадридцев и, если с выстрелом Роналду Буну смог справиться, то перед добиванием Иско марокканский голкипер каталонцев оказался бессильным.

Забив гол, "галактикос" стали играть еще более уверенно. Только удача помогала "Жироне" в моментах, когда сначала опасно пробивал Роналду, а чуть позже и Бензема. К чести подопечных Пабло Мачина, его ребята выглядели достойно и насколько могли, старались играть от себя. Порой, фортуна уже ставала на сторону гостей. Особенно показательным был момент, когда на 36-й минуте после удара Порту сфера сотрясла каркас ворот Касильи. Великолепно провели концовку первого тайма "бело-красные" и такой же настрой сохранили после перерыва. На 54-й минуте каталонцы были вознаграждены за свои старания. Сольный проход Гарсии завершился тем, что "кожаный" отскочил к Стуани , а уругваец легко разобрался в эпизоде, сравняв счет в матче.

Поймав кураж, очень быстро "Жирона" забила второй. Просто цирк творился в обороне "Реала" и Порту эффектно пяткой переправил мяч в сетку ворот после мощного удара Маффео. Было подозрение на офсайд у 25-летнего полузащитника, но арбитр указал на центр. Дабы повлиять на исход матча Зинедин Зидан тут же бросил в бой Васкеса и Асенсио, но замены не сыграли, несмотря на то, что в оставшееся время в основном ходили в атаку только "сливочные".

Итак, "Жирона" сенсационно переигрывает мадридский "Реал", тем самым преподносит подарок не только самим себе и своим болельщикам, но и именитому соседу в лице "Барселоны".

"Жирона" – "Реал" – 2:1

Голы: Иско, 12 – 0:1, Стуани, 54 – 1:1, Порту, 59 – 2:1

"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Маффео, Гранель, Понс, Адай, Порту (Кайоде, 82), Стуани (Мохика, 87), Борха Гарсия (Тимор, 74)

"Реал": Касилья, Хакими (Асенсио, 66), Варан (Начо, 46), Серхио Рамос, Марсело (Васкес, 66), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема

Богдан Архипенко

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