Праздник в Каталонии: "Жирона" наносит поражение "Реалу"
Воскресная программа десятого тура испанской Ла Лиги продолжилась матчем в Каталонии, где в небольшом городке Жирона команда с одноименным названием принимала мадридский "Реал". Перед поединком были определенные опасения по поводу его переноса в связи с политической ситуацией, связанной с провозглашением руководством Каталонии независимости. Но все же матч состоялся и начался в положенное время. Действующий чемпион, как собственно, и хозяева поля был настроен очень серьезно. Ведь "Барселона" и "Валенсия" свои матчи вчера выиграли, а это значит, что "сливочным" ни в коем случае нельзя было терять очки, дабы не отпускать далеко вперед лидеров.
Оба наставника выставили прогнозируемые стартовые составы, с учетом всех потерь. Из основных игроков "галктикос" по причине травмы отсутствовали Кейлор Навас, Дани Карвахаль и Гарет Бэйл. Вместо коста-риканца позицию в рамке ворот занял Кико Касилья, а с обязанностями испанца и валлийца давно успешно справляются Хакими и Иско соответственно.
С первых же минут матча "Реал" взял мяч под свой контроль, что было вполне себе предсказуемо. Тем не менее, жирондинцы отказывались все время сидеть в окопах и могли открывать счет уже на 11-й минуте, когда после прострела в штрафную Маффео снаряд угодил в стойку. Но хозяевам не удалось реализовать свой момент, за что мгновенно были наказаны. Образцовая контратака вышла у мадридцев и, если с выстрелом Роналду Буну смог справиться, то перед добиванием Иско марокканский голкипер каталонцев оказался бессильным.
Забив гол, "галактикос" стали играть еще более уверенно. Только удача помогала "Жироне" в моментах, когда сначала опасно пробивал Роналду, а чуть позже и Бензема. К чести подопечных Пабло Мачина, его ребята выглядели достойно и насколько могли, старались играть от себя. Порой, фортуна уже ставала на сторону гостей. Особенно показательным был момент, когда на 36-й минуте после удара Порту сфера сотрясла каркас ворот Касильи. Великолепно провели концовку первого тайма "бело-красные" и такой же настрой сохранили после перерыва. На 54-й минуте каталонцы были вознаграждены за свои старания. Сольный проход Гарсии завершился тем, что "кожаный" отскочил к Стуани , а уругваец легко разобрался в эпизоде, сравняв счет в матче.
Поймав кураж, очень быстро "Жирона" забила второй. Просто цирк творился в обороне "Реала" и Порту эффектно пяткой переправил мяч в сетку ворот после мощного удара Маффео. Было подозрение на офсайд у 25-летнего полузащитника, но арбитр указал на центр. Дабы повлиять на исход матча Зинедин Зидан тут же бросил в бой Васкеса и Асенсио, но замены не сыграли, несмотря на то, что в оставшееся время в основном ходили в атаку только "сливочные".
Итак, "Жирона" сенсационно переигрывает мадридский "Реал", тем самым преподносит подарок не только самим себе и своим болельщикам, но и именитому соседу в лице "Барселоны".
"Жирона" – "Реал" – 2:1
Голы: Иско, 12 – 0:1, Стуани, 54 – 1:1, Порту, 59 – 2:1
"Жирона": Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Маффео, Гранель, Понс, Адай, Порту (Кайоде, 82), Стуани (Мохика, 87), Борха Гарсия (Тимор, 74)
"Реал": Касилья, Хакими (Асенсио, 66), Варан (Начо, 46), Серхио Рамос, Марсело (Васкес, 66), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Роналду, Бензема
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|28
|2
|Валенсия
|10
|24
|3
|Реал Мадрид
|10
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|20
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Вильярреал
|10
|17
|7
|Леганес
|10
|17
|8
|Бетис
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|10
|14
|10
|Хетафе
|10
|12
|11
|Леванте
|10
|12
|12
|Жирона
|10
|12
|13
|Сельта Виго
|10
|11
|14
|Атлетик Бильбао
|10
|11
|15
|Эспаньол
|9
|10
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|10
|8
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Малага
|10
|4
|20
|Алавес
|10
|3