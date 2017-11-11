Праздник в Стокгольме: Швеция обыграла Италию
В одном из самых интересных матчей квалификации к ЧМ-2018 встретились Швеция и Италия. Обе сборные привыкли играть на крупных международных турнирах, поэтому в Стокгольме ожидалась настоящая битва. Шведы уже оставили за спиной сборную Нидерландов и не собирались останавливаться, итальянцы также намеревались завоевать путевку в Россию. Главная звезда команды Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры, мундиаль в России стал бы последним крупным турниром для легендарного вратаря. В целом, очень сложно представить Чемпионат Мира без Италии, однако в этом отборе они были не слишком убедительны. В первом матче против Швеции им было очень сложно.
Уже в самом начале встречи команды обменялись неплохими моментами. Шведы разрезали несколькими передачами оборону Италии, Тойвонен вывалился на ударную позицию, но пробил мимо, хотя Буффон уже свою команду спасти не мог. У итальянцев мог забить Белотти, форвард откликнулся на навес Дармиана, но мяч также разминулся с воротами.
После яркого начала последовало некоторое затишье, преимущество было на стороне Швеции, но ничего опасного у владений Буффона не возникало. Италия играла от обороны, никуда не торопилась, казалось, что гости настроились на ничью, а уже в ответной встрече собирались играть на победу.
В середине тайма Форсберг вывалился на Буффона, но переиграть его не сумел, а затем игру остановил арбитр. Через минуту Классон упал в итальянской штрафной, но Чакыр не купился, продолжив игру. Швеция продолжала атаковать, Форсберг и Тойвонен регулярно били с разных дистанций, но до Буффона мяч так и не долетал.В начале второго тайма Италия провела несколько своих атак, но затем шведы снова вернули инициативу и в итоге забили гол. Вышедший на замену Юханссон в касание пробил фактически с линии штрафной, мяч срикошетил от защитника и полетел в ворота, Буффон был дезориентирован и своей команде помочь не сумел.
Тут же Италия активизировалась, а Швеция стала более зажатой. Результат висел над хозяевами поля, ведь пропущенный мяч давал сопернику преимущество в ответной игре. Швеция перестала атаковать, сконцентрировавшись на обороне, в целом справляясь со своими обязанностями. У Италии был только один реальный шанс, когда Дармиан с дальней дистанции попал в штангу. В остальном итальянцы нагнетали ситуацию, но без какого-либо обострения.
Швеция победила с минимальным счетом, но для итальянцев еще ничего не потеряно, все решится в понедельник.
Швеция – Италия 1:0
Гол: Юханссон, 61 – 1:0
Швеция: Ольсен, Крафт (Свенссон, 83), Линделеф, Гранквист, Августинсон, Форсберг, Экдаль (Юханссон, 58), Классон, Ларссон, Берг (Телин, 75), Тойвонен.
Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан, Кандрева, Пароло, Де Росси, Вератти (Инсинье, 75), Иммобиле, Белотти (Эдер, 65).
Вячеслав Горбачев
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