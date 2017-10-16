Празднование гола от Икарди, Марсело, Роналду и Месси. Кто сделал это лучше?

Теги мауро икардимарселокриштиану роналдулионель месси

Празднование гола от Икарди, Марсело, Роналду и Месси. Кто сделал это лучше?

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Интер" обыграл "Милан" со счетом 3:2.

Все три гола "нерадзурри" забил аргентинский нападающий Мауро Икарди, который отпраздновал взятие ворот в стиле форварда "Барселоны" Лионель Месси, который снял футболку и показал ее трибунам.

После Месси подобным образом свои голы отмечали игроки "Реала" - Марсело и Криштиану Роналду.

Фото: Кто лучше отпраздновал свой гол? Икарди, Марсело, Роналду или Месси?

Не пропустите: Икарди стал первым автором хет-трика в миланском дерби с 2012 года. | http://soccernews.ru

комментарии
Хишник

первый раз Марсело а потом Месси посли месс Роналду и вот ешё Икарди

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Хишник

если так у марсело было первым а месси капирвал это

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Messi

у мссий побаче смотрится

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