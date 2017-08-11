Пражская "Славия" купила Мирослава Стоха

Пражская "Славия" на своём официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника "Фенербахче" Мирослава Стоха.

Сумма трансфера составила один миллион евро. 28-летний словак заключил с чешским клубом контракт до лета 2019 года.

Стох выступал за "Фенербахче" с 2010 года, сыграл 121 матч и забил 20 голов. Сдавался в аренду ПАОК, "Аль-Айну" и "Бурсаспору".

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