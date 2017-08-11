Пражская "Славия" купила Мирослава Стоха
Пражская "Славия" на своём официальном сайте объявила о переходе атакующего полузащитника "Фенербахче" Мирослава Стоха.
Сумма трансфера составила один миллион евро. 28-летний словак заключил с чешским клубом контракт до лета 2019 года.
Стох выступал за "Фенербахче" с 2010 года, сыграл 121 матч и забил 20 голов. Сдавался в аренду ПАОК, "Аль-Айну" и "Бурсаспору".
Не пропустите: В четвёртом квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Славия" сыграет с кипрским "АПОЭЛ". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Славия Прага
|29
|66
|2
|Виктория Плзень
|29
|64
|3
|Спарта Прага
|29
|56
|4
|Млада Болеслав
|29
|49
|5
|Теплице
|29
|48
|6
|Злин
|29
|38
|7
|Дукла Прага
|29
|37
|8
|Яблонец
|29
|36
|9
|Слован Либерец
|29
|36
|10
|Карвина
|29
|34
|11
|Брно
|29
|32
|12
|Словацко
|29
|31
|13
|Богемианс 1905
|29
|28
|14
|Высочина Йиглава
|29
|27
|15
|Градец Кралове
|29
|24
|16
|Прибрам
|29
|22