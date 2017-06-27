Пражская "Славия" объявила о трансферах трёх звёздных игроков

Теги руслан ротаньданниславия прагахалил алтынтоп

Пражская "Славия" объявила о трансферах трёх звёздных игроков

Пражская "Славия" на своём официальном сайте объявила о переходе трёх звёздных игроков.

Новичками чешского клуба стали украинец Руслан Ротань, турок Халил Алтынтоп и португалец Данни.

Стоит отметить, что 35-летний Ротань перебрался в "Славию" из "Днепра", 34-летний Алтынтоп - из "Аугсбурга", а 33-летний Данни - из "Зенита".

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