Предложение "Эвертона" Уилшеру больше того, что сделал "Арсенал"

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Предложение "Эвертона" Уилшеру больше того, что сделал "Арсенал"

Полузащитник Джек Уилшир летом может покинуть "Арсенал", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист недоволен условиями нового контракта с "канонирами", которые предлагают ему пойти на понижение зарплаты. При этом хавбек получил более выгодное предложение от "Эвертона". Также им интересуются "Милан" и "Ювентус". 

Напомним, что контракт 26-летнего Уилшера с "Арсеналом" истекает летом и он может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Уилшир попал в сферу интересов "Эвертона". | http://soccernews.ru

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