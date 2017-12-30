Предновогодняя охота на "лис": "Ливерпуль" ожидает приезда "Лестера"

"Ливерпуль" – "Лестер Сити"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Нил Суорбрик

Английская Премьер-Лига продолжает радовать всех любителей британского футбола своими матчами. На очереди последний в 2017 году 21-й тур, субботняя программа которого откроется рядом матчей, среди которых особенно стоило бы обратить внимание на схватку "Ливерпуля" и "Лестера" на "Энфилд Роуд". В последнее время команды в поединках друг с другом устраивали настоящую голевую феерию. Еще свеж в памяти драматический матч в рамках первого круга, в котором мерсисайдцы выиграли перестрелку на "Кинг Пауэр" со счетом 3:2 после того, как несколько дней до этого сложили оружие на этом же месте перед этими же "лисами" в Кубке лиги.

С тех пор многое поменялось. "Лестер" теперь возглавляет французский специалист Клод Пюэль, пришедший на смену Крейгу Шекспиру и дела "синих" сразу же пошли вверх. Правда, в последних трех турах чемпионы Англии-2016 немного забуксовали, тем не менее, команда продолжает сохранять за собой восьмую строчку в турнирной таблице. При таком плотном скоплении матчей "Лестер", как и многие команды, не может не обходится без кадровых потерь. В лазарет к Роберту Хуту и Мэтти Джеймсу недавно присоединился Данни Симпсон, зато после "отсидки" возвращается в строй Даниэль Амарти.

"Ливерпуль" уже и забыл, когда в последний раз проигрывал. Но в то же время много ничейных результатов не позволяют "красным" прыгнуть выше четвертого места. Важно, что подопечные Юргена Клоппа подходят к крайней в году домашней встрече в великолепном настроении, потому как несколько дней назад они разбили "Суонси". Безусловно, "скаузеры" попытаются подарить собственным болельщикам новогодний подарок в виде яркой победы, но отталкиваясь от соперника, можно быть уверенным, что легкой прогулки точно не будет.

Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Лестера":

В последних трех матчах Премьер-Лиги между "Ливерпулем" и "Лестером" было забито 14 голов, а это в среднем 4.7 за игру.

Под руководством Юргена Клоппа мерсисайдский клуб трижды уступал "лисам". Больше, чем "Лестеру" немецкий специалист не проигрывал никому в английской лиге.

"Ливерпуль" крайне мало пропускает в домашних матчах текущего сезона. В 10 поединках на "Энфилде" мяч в воротах "красных" побывал всего три раза, а это их лучший результат за последние 11 лет.

Шесть голов из восьми в последних четырех встречах "Лестера" с "Ливерпулем" на своей счет записал Джейми Варди.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Кариус, Гомез, Матип, Клаван, Робертсон, Лаллана, Джан, Милнер, Салах, Мане, Соланке

Лестер: Шмейхель, Драгович, Морган, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра, Олбрайтон, Грэй, Махрез, Варди

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Лестер":

Естественно, "Ливерпуль" является явным фаворитом, тем не менее, на чистую победу мерсисайдского клуба я бы не советовал ставить. Для тех, кто любит перестраховаться очевидной выглядит ставка Т.Б 2.5.

А вот букмекеры нисколько не сомневаются в виктории "красных", о чем свидетельствует коэффициент 1.3. В то время, как выигрыш "Лестера" в среднем оценивается в 9.5.

Богдан Архипенко

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