Предполагаемая любовница Мамаева беременна

Испанка Ирен Гарсия Морено, которую Алана Мамаева обвинила в интимной связи со своим супругом, полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым, разместила в сторис своего профиля в Инстаграм фото положительного теста на беременность.

На приборе написано Embarazada - "беременна".

Напомним, 2 марта Алана рассказала об измене супруга во время сборов команды в Испании. На следующий день в СМИ появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой и попала в больницу.

Позднее адвокат Гарсии Морено заявила, что Алана Мамаева угрожала убийством ее клиентке.