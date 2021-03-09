Предполагаемая любовница Мамаева беременна

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Предполагаемая любовница Мамаева беременнаИспанка Ирен Гарсия Морено, которую Алана Мамаева обвинила в интимной связи со своим супругом, полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым, разместила в сторис своего профиля в Инстаграм фото положительного теста на беременность.

На приборе написано Embarazada - "беременна".

Напомним, 2 марта Алана рассказала об измене супруга во время сборов команды в Испании. На следующий день в СМИ появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой и попала в больницу.

Позднее адвокат Гарсии Морено заявила, что Алана Мамаева угрожала убийством ее клиентке.

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