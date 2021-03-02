Предполагаемая любовница Мамаева ответила на вопрос о связи с футболистом

Предполагаемая любовница хавбека "Ростова" Павла Мамаева, Ирен, не стала комментировать слухи об их связи после публикации супруги футболиста Аланы Мамаевой, сообщает "СЭ".

Напомним, сегодня Алана Мамаева сообщила об измене своего мужа. Супруга футболиста показала номер телефона и фото возможной любовницы.

"Пожалуйста, я не хочу говорить", — ответила Ирен "СЭ".

Алана и Павел Мамаевы состоят в браке с 2013 года. У пары трое детей: Алекс, Евгения и Алиса.