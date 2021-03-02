Предполагаемая любовница Мамаева ответила на вопрос о связи с футболистом

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Предполагаемая любовница Мамаева ответила на вопрос о связи с футболистомПредполагаемая любовница хавбека "Ростова" Павла Мамаева, Ирен, не стала комментировать слухи об их связи после публикации супруги футболиста Аланы Мамаевой, сообщает "СЭ".

Напомним, сегодня Алана Мамаева сообщила об измене своего мужа. Супруга футболиста показала номер телефона и фото возможной любовницы.

"Пожалуйста, я не хочу говорить", — ответила Ирен "СЭ".

Алана и Павел Мамаевы состоят в браке с 2013 года. У пары трое детей: Алекс, Евгения и Алиса.

Это уже не первый случай подозрения в измене со стороны Мамаева. После ареста футболиста осенью 2018-го из-за двух драк в центре Москвы, Алана собиралась развестись с полузащитником. По слухам, именно из-за любовницы произошла одна из драк.

Читать также: Жена Мамаева уличила футболиста в измене и выложила фото любовницы | http://soccernews.ru
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