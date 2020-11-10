Председатель Футбольной ассоциации Англии подал в отставку из-за конфликта на расовой почве

Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк ушел со своего поста из-за конфликта на расовой почве, сообщает пресс-служба организации.

Ранее политик во время речи о расизме в футболе употребил словосочетание "цветные футболисты". Это высказывание вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позже он извинился за свои слова. Однако решил покинуть свой пост.

Его место на некоторое время займет Питер Маккормик.

А еще: Англия одержала волевую победу над Бельгией| http://soccernews.ru