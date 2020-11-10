Председатель Футбольной ассоциации Англии подал в отставку из-за конфликта на расовой почве
Председатель Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк ушел со своего поста из-за конфликта на расовой почве, сообщает пресс-служба организации.
Ранее политик во время речи о расизме в футболе употребил словосочетание "цветные футболисты". Это высказывание вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Позже он извинился за свои слова. Однако решил покинуть свой пост.
Его место на некоторое время займет Питер Маккормик.
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