Председатель Немецкого футбольного союза: "Вопрос заключается в том, готов ли УЕФА исключать клубы из еврокубков за нарушения"

Председатель Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль коснулся темы трансфера Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

" Открытие следствия - это, конечно же, замечательно. Но решающим фактором является результат этого процесса... Вопрос заключается в том, готов ли УЕФА в случае необходимости исключать топ-клубы из еврокубков за нарушения правил финансового Fair Play ", - цитирует Раубалля FootMercato.

Напомним, Брендан Роджерс назвал ПСЖ одним из претендентов на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru