Председатель Немецкого футбольного союза: "Вопрос заключается в том, готов ли УЕФА исключать клубы из еврокубков за нарушения"

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Председатель Немецкого футбольного союза: "Вопрос заключается в том, готов ли УЕФА исключать клубы из еврокубков за нарушения"Председатель Немецкого футбольного союза Райнхард Раубалль коснулся темы трансфера Неймара из каталонской "Барселоны" во французский ПСЖ.

"Открытие следствия - это, конечно же, замечательно. Но решающим фактором является результат этого процесса... Вопрос заключается в том, готов ли УЕФА в случае необходимости исключать топ-клубы из еврокубков за нарушения правил финансового Fair Play", - цитирует Раубалля FootMercato.

Напомним, Брендан Роджерс назвал ПСЖ одним из претендентов на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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