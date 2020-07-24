Председатель попечительского совета "Уфы" рассказал, что думает о Евсееве



Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, что думает о главном тренере команды Вадиме Евсееве.

"Я доволен. Это абсолютно качественная работа. Приходил он в клуб не в самое простое время, когда команду сильно болтало после ухода нескольких лидеров. Вадиму Валентиновичу удалось всё сделать системно. Он оказался большим стратегом. Обратите внимание: даже когда «Уфа» играла неоптимальным составом, каждый игрок на своём участке поля точно знал, что ему делать. Именно по таким моментам хорошо видна работа тренера. Если у тренера из-за потери 2-3 футболистов игра рассыпается, это означает, что не он управляет игрой, а футболисты играют, как умеют. А у нас, если коротко, всё не так - работает система", - цитирует Мурзагулова "Новый век".

По итогам текущего сезона клуб занял 9 место в турнирной таблице.

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