Председатель правительства России поздравил "Зенит" с чемпионством

Теги зенит санкт-петербург

Председатель правительства России поздравил "Зенит" с чемпионством
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил "Зенит" с завоеванием золотых медалей чемпионата России.

"Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!" - написал Медведев на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что петербургский клуб в пятый раз в своей истории завоевал чемпионский титул. По этому показателю он уступает только ЦСКА (6) и "Спартаку" (10).

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