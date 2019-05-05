Председатель правительства России поздравил "Зенит" с чемпионством



Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил "Зенит" с завоеванием золотых медалей чемпионата России.

"Поздравляю ФК "Зенит" и всех болельщиков клуба с заслуженной победой в чемпионате России!" - написал Медведев на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Напомним, что петербургский клуб в пятый раз в своей истории завоевал чемпионский титул. По этому показателю он уступает только ЦСКА (6) и "Спартаку" (10).

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