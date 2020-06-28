Председатель правления "Баварии": "Левандовски - лучший центрфорвард мира"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поздравил нападающего команды Роберта Левандовского с победой в гонке бомбардиров чемпионата Германии.
"Забить 34 мяча в одном сезоне Бундеслиги - это невероятное достижение. Когда-то больше забить удавалось лишь Герду Мюллеру.
От всей души поздравляю Левандовского и благодарю его! Он лучший центральный нападающий мира", - сказал Румменигге.
В этом сезоне футболист в 31 матче забил 34 гола и сделал 4 голевые передачи.
Читайте также: Левандовски признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|2
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|32
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|3
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|4
|Байер Леверкузен
|32
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
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|Падерборн
|32
|20