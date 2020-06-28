Председатель правления "Баварии": "Левандовски - лучший центрфорвард мира"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поздравил нападающего команды Роберта Левандовского с победой в гонке бомбардиров чемпионата Германии.

"Забить 34 мяча в одном сезоне Бундеслиги - это невероятное достижение. Когда-то больше забить удавалось лишь Герду Мюллеру.

От всей души поздравляю Левандовского и благодарю его! Он лучший центральный нападающий мира", - сказал Румменигге.

В этом сезоне футболист в 31 матче забил 34 гола и сделал 4 голевые передачи.

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