Председатель правления "Баварии" рассказал, как клуб намерен справляться с Месси в матче ЛЧ

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Председатель правления "Баварии" рассказал, как клуб намерен справляться с Месси в матче ЛЧ

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге перед матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" рассказал, как команда намерена справиться с нападающим Лионелем Месси.

"Альфонсо Дэвис отлично провел сезон. Если Месси будет играть на правом фланге, Альфонсо о нем позаботится. Это сложная, но интересная задача. В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли", - цитирует Румменигге Goal.

Встреча команд состоится завтра, 14 августа, на стадионе "Да Луш". Начало игры - в 22:00 мск. 

А еще: Главный тренер "Барселоны" Сетьен сравнил Месси с Левандовским| http://soccernews.ru
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