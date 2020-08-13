Председатель правления "Баварии" рассказал, как клуб намерен справляться с Месси в матче ЛЧ

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге перед матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" рассказал, как команда намерена справиться с нападающим Лионелем Месси.



"Альфонсо Дэвис отлично провел сезон. Если Месси будет играть на правом фланге, Альфонсо о нем позаботится. Это сложная, но интересная задача. В этом сезоне Дэвиса не обыгрывали и не обгоняли", - цитирует Румменигге Goal.

Встреча команд состоится завтра, 14 августа, на стадионе "Да Луш". Начало игры - в 22:00 мск.

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