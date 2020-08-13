Председатель правления "Баварии" рассказал, как можно остановить Месси

В "Баварии" уже придумали рецепт нейтрализации капитана "Барселоны" Лионеля Месси в преддверии очного матча команд в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге считает, что остановить аргентинца можно, лишив его радости от игры.

"Я очень уважаю Месси. Это футболист, у которого есть то, чего, вероятно, нет ни у кого другого. Он может самостоятельно решить исход встречи. За Месси нужно пристально следить и пытаться лишить радости от игры, потому что он развлекается на поле. Его можно попробовать остановить, если лишить этой радости. Тогда у вас появится шанс", - цитирует Румменигге Mundo Deportivo.

Матч "Барселона" - "Бавария" состоится в пятницу, 14 августа, в 22:00 по московскому времени.

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