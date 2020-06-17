Председатель совета директоров "Баварии" высказался о чемпионстве команды

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился эмоциями от восьмого чемпионства подряд.

"Необычное и интересное чемпионство. Весной мы отставали от 1 места на 7 баллов, мы были слабее. Вам стоит сказать, что конкуренты не воспользовались этим. Но Ханси Флик принял команду и проделал невероятную работу", - заявил Румменигге.

"Бавария", набрав 73 балла, стала чемпионом страны в 8-й раз подряд. "Вердер" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Мюнхенский клуб выиграл титул в рекордный 30-й раз.

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