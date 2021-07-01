Председатель совета директоров "Боруссии" высказался об уходе Санчо

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Председатель совета директоров "Боруссии" высказался об уходе СанчоФото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Председатель совета директоров дотмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке высказался о переходе Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

"Мы достигли договоренности с "Манчестер Юнайтед" о трансфере Санчо.

Джейдон изъявил желание уйти, мы хотели удержать его. Мы не радуемся полученным деньгам, расстроены, что он уходит", – сказал Ватцке.

На данный момент для умпешного завершения сделки игроку осталось пройти медобследование и в случае, если не произойдет ничего экстраординарного - Санчо станет игроком "Манчестер Юнайтед".

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