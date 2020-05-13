Председатель совета директоров "Динамо" прокомментировал новости о его заражении коронавирусом
Первый заместитель ВТБ и председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев прокомментировал свою госпитализацию с коронавиурсом.
"На данный момент нахожусь в больнице. Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь. Стараюсь, тем не менее, оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких", - цитирует Соловьева "Спорт-Экспресс".
Несколько часов назад стало известно, что функционер заразился коронавирусом.
По последним данным, в России Covid-19 заражены около 242 тысяч человек. Скончалось больше 2 тысяч.
А еще: Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом | http://soccernews.ru
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|Команда
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|2
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|22
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|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
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|7
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|Спартак Москва
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|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
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|Сочи
|22
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|Оренбург
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|Ахмат
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