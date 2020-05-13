Председатель совета директоров "Динамо" прокомментировал новости о его заражении коронавирусом

Первый заместитель ВТБ и председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев прокомментировал свою госпитализацию с коронавиурсом.

"На данный момент нахожусь в больнице. Диагностирован коронавирус. Была высокая температура, сейчас состояние получше, спасибо врачам за своевременную, квалифицированную помощь. Стараюсь, тем не менее, оставаться в курсе всех оперативных дел, требующих принятия решений. Желаю всем здоровья и будьте предельно аккуратны, берегите себя и близких", - цитирует Соловьева "Спорт-Экспресс".

Несколько часов назад стало известно, что функционер заразился коронавирусом.

По последним данным, в России Covid-19 заражены около 242 тысяч человек. Скончалось больше 2 тысяч.

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