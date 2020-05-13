Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова

Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов высказался по поводу новости о том, что клуб оштрафовал голкипера Евгения Фролова на 1,4 миллиона рублей за критику власти и президента РФ Владимире Путине.

"Сейчас много эмоций и слухов на эту тему. Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов "Крыльев" в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба - это обычная практика для мирового футбола. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все свои выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения контракта", - сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24.

32-летний голкипер играет за самарский клуб с зимы 2020 года. Недавно футболист критично высказался о российском правительстве за действия на фоне пандемии коронавируса, а речи президента Владимира Путина назвал "пустословными".

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