Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе Фролова
Председатель Совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов высказался по поводу новости о том, что клуб оштрафовал голкипера Евгения Фролова на 1,4 миллиона рублей за критику власти и президента РФ Владимире Путине.
"Сейчас много эмоций и слухов на эту тему. Сразу хочу заявить, что информация о штрафе в 1,4 млн рублей не соответствует действительности. Любой игрок нашей команды может иметь свою точку зрения на любые события. Действительно, у футболистов "Крыльев" в контрактах есть пункт о согласовании интервью с пресс-службой клуба - это обычная практика для мирового футбола. Евгений Фролов был ознакомлен с этим пунктом и до момента того резонансного интервью все свои выступления в прессе согласовывал. Дав интервью без согласования, он нарушил условия контракта. Евгений Фролов признал факт нарушения контракта", - сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24.
32-летний голкипер играет за самарский клуб с зимы 2020 года. Недавно футболист критично высказался о российском правительстве за действия на фоне пандемии коронавируса, а речи президента Владимира Путина назвал "пустословными".
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|Ростов
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|Динамо Москва
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|30
|7
|Арсенал Тула
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|28
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|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|12
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|24
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|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
|20