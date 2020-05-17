Председатель совета директоров "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным

Теги локомотив москваюрий семин

Председатель совета директоров "Локомотива" объяснил решение расстаться с Семиным

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, почему клуб решил не продлевать контракт с тренером Юрием Семиным. Также функционер сообщил, что команду покинут 8 игроков.

Напомним,14 мая, "Локомотив" объявил об отставке 73-летнего специалиста. Его место с 1 июня займет сербский тренер Марко Николич. 

"Во-первых, будьте профессионалом. Мы не прерывали соглашение. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка.

Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения: экономические, организационные, технические, вирусологические. Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно.

Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин", - передает слова Мещерякова Sportbox.ru.

Напомним, розыгрыш РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона состоится 21 июня.

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