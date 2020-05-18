Председатель совета директоров "Локомотива" ответил на критику Селюка

Теги локомотив москвадмитрий селюкюрий семин

Председатель совета директоров "Локомотива" ответил на критику Селюка

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на критику в свой адрес со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка.

Ранее Селюк заявил, что Мещеряков хочет грабить клуб, а Юрий Сёмин ему мешает, поэтому 73-летний специалист лишился поста главного тренера.

"Не комментирую бред! Кто такой Селюк? Я первый раз об этом человеке слышу", - сказал председатель совдира "железнодорожников".

Напомним, что летом "Локомотив" собирается расстаться с 8 футболистами.

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