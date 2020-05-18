Председатель совета директоров "Локомотива" ответил на критику Селюка

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на критику в свой адрес со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка.

Ранее Селюк заявил, что Мещеряков хочет грабить клуб, а Юрий Сёмин ему мешает, поэтому 73-летний специалист лишился поста главного тренера.

"Не комментирую бред! Кто такой Селюк? Я первый раз об этом человеке слышу", - сказал председатель совдира "железнодорожников".

Напомним, что летом "Локомотив" собирается расстаться с 8 футболистами.

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